Exportações do Japão para os EUA caem em abril pela primeira vez em quatro meses

O comércio do Japão com os EUA permaneceu positivo, mas seu superávit vem diminuindo nos últimos meses. O Japão reportou um superávit comercial de 780,60 bilhões de ienes, equivalente a US$ 5,40 bilhões, com os EUA em abril, em comparação com o superávit de 846,86 bilhões de ienes em março.

O governo japonês enfrenta a necessidade urgente de chegar a um acordo com o presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a isenção de tarifas para salvar o setor manufatureiro do país. Dados divulgados no início deste mês mostraram que a economia japonesa teve contração no primeiro trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.