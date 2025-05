Gripe aviária: Mapa autoriza armazenamento temporário de carne de frango pronta para exportação

Além disso, há mercados que restringiram especificamente os embarques de produtos avícolas oriundos do Rio Grande do Sul, como Reino Unido, Bahrein, Cuba e Ucrânia. O Japão, por exemplo, suspendeu as importações provenientes do município de Montenegro, foco do caso confirmado. A Arábia Saudita também suspendeu os embarques da mesma localidade, seguindo o protocolo bilateral. Outros países, como Cingapura, Vietnã e Índia, adotaram a regionalização das restrições, limitando os embarques em um raio de 10 quilômetros do foco da doença, conforme acordos firmados com o Brasil.