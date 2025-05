Gripe aviária: RS conclui vistoria das propriedades no raio do foco em Montenegro

O governo do Rio Grande do Sul concluiu nesta terça-feira, 20, a vistoria de todas as propriedades em um raio de até 10 km do local em que foi detectado um foco de gripe aviária em granja comercial no município de Montenegro, informou a Secretaria da Agricultura do Estado em nota. Ao todo, 540 propriedades rurais foram vistoriadas.

A secretaria afirmou também que as 19 propriedades rurais que têm presença de aves em um raio de 3 km do foco de gripe aviária foram revisitadas. No próximo sábado, 24, a vigilância sanitária estadual vai iniciar a revisitação nas propriedades no raio de 10 km, informou a secretaria. As medidas estão previstas no Plano Nacional de Contingência de Influenza Aviária.

A secretaria informou, ainda, que as sete barreiras sanitárias instaladas no Estado funcionam 24 horas por dia e já desinfectaram cerca de 1.200 veículos. "Além das ações de vigilância ativa e barreiras de desinfecção, os servidores estão atuando em atividades de educação sanitária, com orientações em escolas e visitas em agropecuárias no raio de 10 km do foco", disse a secretaria.