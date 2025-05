Julius Baer revela provisão e queda em ativos sob gestão; em Zurique, ação tomba mais de 4%

"Estamos rapidamente lidando com questões de legado", disse o CEO Stefan Bollinger, ex-sócio do Goldman Sachs que assumiu o comando do banco suíço em janeiro. Bollinger iniciou uma revisão da carteira de crédito do banco no mês seguinte e, desde então, vem implementando um programa de redução de custos e reorganização organizacional.

Em uma atualização sobre os primeiros quatro meses do ano, o Julius Baer divulgou também que ativos sob sua gestão somavam 467 bilhões de francos suíços em abril, representando queda de 6% desde dezembro devido à valorização do franco em relação ao dólar no período, e apesar de ter atraído 4,2 bilhões de francos líquidos de clientes em mercados importantes da Ásia e da Europa Ocidental.

Por volta das 8h45 (de Brasília), a ação do Julius Baer amargava queda de 4,3% na Bolsa de Zurique.

*Com informações da Dow Jones Newswires