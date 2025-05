Justiça marca para julho leilão das fábricas de soja da Imcopa no PR

Na decisão, a juíza determinou que os bens colocados à venda não podem ser alvo de bloqueios em execuções fiscais, por serem considerados essenciais à execução do plano de recuperação judicial já homologado. Por outro lado, negou proteção semelhante a créditos que a empresa tem a receber de terceiros, como os do Grupo Sperafico, por não se tratarem de bens operacionais.

A publicação do edital foi autorizada com a exigência de inclusão de link para o 3º aditivo ao plano de recuperação judicial, documento que disciplina a venda dos ativos e detalha as condições do certame. O edital já está disponível para consulta pública.

O processo de recuperação da Imcopa se arrasta há mais de uma década e envolveu disputas societárias entre diferentes grupos de investidores. A principal envolve o Grupo Petrópolis e a gestora R2C. Constam ainda como partes interessadas bancos, fundos de investimento, além de tradicionais empresas do agronegócio como Bunge e Cargill.

O caso inclui litígios no Brasil e no exterior. A fase atual do processo é voltada à alienação dos ativos, com foco na quitação dos débitos com os credores sujeitos ao plano. O Ministério Público recebeu os autos na terça-feira, 20, para manifestação e tem cinco dias para se pronunciar.