Lowe's supera em lucro e atende expectativas de receita

A Lowe's teve lucro líquido de US$ 1,64 bilhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 6,8% em comparação a igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 21. Diluído, o lucro por ação foi de US$ 2,92, acima do consenso de analistas da FactSet, de US$ 2,88.

A receita da varejista americana especializada em reformas residenciais teve queda anual de 2% no trimestre, a US$ 20,93 bilhões, em linha com o esperado pela FactSet. Já as vendas de mesmas lojas (abertas há pelo menos um ano) caíram 1,7%, menos do que a queda prevista de 2,1%.

A Lowe's manteve projeções de resultados para 2025, apesar do CEO, Marvin Ellison, sinalizar que existem "incertezas no curto prazo e ventos contrários no mercado imobiliário". A manutenção do guidance ocorre um dia após a rival Home Depot fazer o mesmo, alegando que não deve realizar grandes aumentos de preços sobre consumidores e minimizar os impactos de tarifas.