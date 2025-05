Mercado Livre anuncia Ariel Szarfsztejn como novo CEO global a partir de 2026

Szarfsztejn, de 43 anos, considerou a ida ao novo cargo como "uma honra e um enorme desafio". "Estou entusiasmado e comprometido em dar continuidade à visão que transformou o Mercado Livre em referência global em inovação, excelência operacional e cultura empreendedora", disse.

A sucessão marca uma transição geracional na liderança da companhia e reforça os planos de longo prazo do Mercado Livre, com foco na ampliação do acesso ao comércio e a serviços financeiros na América Latina.