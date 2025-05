Motta: Congresso vai fazer ampla discussão sobre MP da reforma do setor elétrico

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira, 21, que o Congresso Nacional vai fazer uma ampla discussão sobre a medida provisória da reforma do setor elétrico. Segundo Motta, o tema é "bastante técnico".

"Nós iremos, ao lado do senador Davi (Alcolumbre, presidente do Senado), com a comissão mista de senadores e deputados, fazer uma ampla discussão sobre o tema, que é bastante técnico. Nós, líderes e parlamentares, vamos precisar de muita energia para tratar de um tema tão importante para o País", disse o chefe da Câmara.

Segundo Motta, a discussão sobre mudanças no setor elétrico precisa ser "aprimorada pelos brasileiros". O presidente da Câmara classificou o setor como muito sensível aos consumidores e produtores.