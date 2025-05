MP do setor elétrico garantirá liberdade para consumidor e fará 'justiça tarifária', diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse em reunião com ministros e líderes do Congresso Nacional, nesta quarta-feira, 21, que a medida provisória da reforma do setor elétrico busca fazer justiça tarifária no País e "garantir liberdade para consumidor escolher de onde contratar". No período da manhã, ele assinou a medida que trata do tema após se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A reunião foi fechada, e o áudio das falas da encontro foi divulgado no início da tarde pelo Palácio do Planalto.

"Uma medida provisória que trata de um assunto extremamente importante para o povo brasileiro, que é a tentativa de a gente fazer uma discussão no Congresso Nacional para fazer justiça tarifária neste país", afirmou Lula.

Lula disse que os pobres pagam mais nas contas de energia elétrica por utilizar o serviço por meio do mercado regulador. Os empresários, por sua vez, são beneficiados por consumirem o mercado aberto.