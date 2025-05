Nilton David: Desaceleração mais evidente da atividade pode ser vista nos últimos meses do ano

Nesse sentido, acrescentou o diretor do BC, é justamente em momentos como o atual, de "inflexão", em que os sinais da política monetária sobre a atividade passam a ficar visíveis, que os ruídos são mais comuns. "É quando se espera heterogeneidade no desempenho das atividades. A sensibilidade ao nível de juros é diversa, são esperados sinais para todos os lados", detalhou.

Por isso, continuou Nilton, o BC optou por dizer que os sinais de desaceleração da atividade são "incipientes".

O diretor pontuou ainda que a autoridade monetária não trabalha com uma "meta" para o nível da atividade doméstica e que a desaceleração da economia "faz parte" do cenário do BC.

Focus

Durante sua fala, Nilton reforçou ainda que a autoridade monetária segue "incomodada" com a desancoragem das expectativas d e inflação. Segundo ele, as projeções de mercado medidas pelo boletim Focus são incompatíveis com um BC que persegue o centro da meta de inflação, de 3%.

Ele destacou, porém, que o tempo mostrará que a autoridade monetária persegue essa meta de inflação.