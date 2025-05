Petróleo fecha em queda, apesar de tensão geopolítica, limitado por aumento de estoques nos EUA

Os contratos futuros de petróleo recuaram no fim do pregão e fecharam a quarta-feira, 21, em queda, estendendo as perdas da terça-feira, 20. O movimento foi provocado pelos dados de estoques da commodity nos Estados Unidos, que aumentaram pela segunda semana consecutiva.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho caiu 0,74% (US$ 0,46), fechando a US$ 61,57 o barril. O Brent para julho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,72% (US$ 0,47), para US$ 64,91 o barril.

Dados divulgados nesta quarta-feira pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA mostraram que os estoques comerciais de petróleo aumentaram em 1,3 milhão de barris na última semana, contrariando as expectativas de queda de 800 mil barris. Os estoques de gasolina e destilados também subiram.