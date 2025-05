Alckmin, sobre Trump: Há diálogo; o canal está aberto; estamos buscando aproximações

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que as imposições tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda "não são boas" para o comércio exterior brasileiro e salientou a defesa do multilateralismo por parte do governo federal. "O Brasil não é problema para os EUA - eles têm déficit comercial com o mundo inteiro, mas com o Brasil, têm superávit em serviços e bens", disse.

Mesmo assim, Alckmin ressaltou que o governo brasileiro segue buscando diálogo com o presidente americano e que o "canal segue aberto".