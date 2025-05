Alimentação no domicílio subiu significativamente em todas as regiões do Brasil em 2024, diz BC

Os preços de alimentação no domicílio aumentaram significativamente em todas as regiões do Brasil no ano passado, segundo o Boletim Regional de 2024, divulgado nesta quinta-feira, 22, pelo Banco Central. Fatores de oferta, a desvalorização do real ante o dólar e a demanda externa e interna resiliente explicam esse quadro, afirma a autarquia.

"A longa estiagem em 2024 e temperaturas excessivamente elevadas afetaram a oferta de laranja, café, leite e carne bovina", destaca o BC. "Este último item também foi possivelmente influenciado pelo início da reversão do ciclo do boi, com tendência de redução da oferta de animais para o abate."

Também se observou uma aceleração na inflação de bens industrializados em todas as regiões, possivelmente refletindo a depreciação cambial, a alta nos preços de commodities metálicas e a resiliência da atividade econômica, segundo o BC.