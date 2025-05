BC vê crescimento robusto da economia nas cinco regiões do Brasil em 2024

O Banco Central afirma, no Boletim Regional de 2024, que o ano passado foi marcado por um crescimento "robusto" da economia nas cinco regiões do Brasil. O mercado de trabalho ficou aquecido, e a redução na taxa de desemprego foi disseminada geograficamente. A inflação também permaneceu elevada.

"Foi um ano em que os desempenhos econômicos de todas as regiões brasileiras compartilharam, de modo geral, as principais características observadas em nível nacional", afirma o BC no documento, que foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 22.

Segundo a autarquia, a desaceleração da economia a partir do fim de 2024 foi observada em todas as regiões do País, à exceção do Sul. Esse comportamento pode ser explicado pelo impacto negativo e temporário das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio e, depois, foram devolvidos.