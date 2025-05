BCE/ata: dirigentes ponderaram pausar juros em abril, mas decidiram 'antecipar' corte de junho

Alguns dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) consideraram pausar o ciclo de flexibilização monetária em abril, mas optaram por "antecipar um possível corte de juros" da reunião de junho, revelou a ata da última decisão do banco central, divulgada nesta quinta-feira, 22. De acordo com o documento, essa antecipação deixará em aberto "todas as opções" para as próximas decisões, que permanecem dependentes de dados.

Os membros ponderaram a manutenção das taxas por preocupações de que as tarifas recíprocas anunciadas pelos EUA em 2 de abril, o chamado "Dia da Libertação", pudessem ter efeitos inflacionários sobre a zona do euro. Contudo, pesaram temores de um impacto maior sobre o crescimento econômico, em um ambiente de condições financeiras apertadas e custos de crédito elevados.

Os dirigentes consideram que a redução em abril não representa mais uma tentativa de "aproximar a política monetária da taxa neutra", tendo em vista que os juros deixaram nível considerado restritivo. Eles também expressaram maior confiança em retornar a inflação para a meta de 2% no médio prazo de forma sustentada e veem período de luta contra o choque inflacionário "quase no fim".