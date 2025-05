Berkshire Hathaway pode vender parte de participação da Kraft Heinz

A decisão da Berkshire Hathaway de abrir mão de dois assentos no conselho da Kraft Heinz pode sinalizar que a companhia de Warren Buffett começará a vender parte de sua participação de 27% na grande empresa de alimentos este ano. Na terça-feira, a Berkshire disse que detém 325,6 milhões de ações da Kraft e informou que está avaliando "potenciais transações estratégicas para liberar valor para os acionistas".

Ontem, a Kraft Heinz disse que a renúncia dos conselheiros Alicia Knapp e Tim Kenesey está em conformidade com a política da Berkshire Hathaway de não ocupar assentos no conselho em "investimentos não controlados". Costuma ser mais fácil para um investidor reduzir uma grande participação quando nenhum de seus representantes faz parte do conselho da empresa devido a restrições quanto ao momento de qualquer venda de ações.

A Berkshire Hathaway não alterou sua participação nas ações da Kraft desde a fusão de 2015. No entanto, Buffett falou pouco sobre a Kraft nos últimos anos e a participação na empresa não tem sido positiva. As ações da marca de alimentos sofreram desvalorização devido a vários fatores, como vendas lentas, necessidade de cortar dívidas, corte de dividendos em 2018 e aversão dos investidores por empresas de alimentos embalados de crescimento lento.