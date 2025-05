Bolsas da Europa fecham em queda com sinais de contração econômica e incertezas fiscais nos EUA

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em queda nesta quinta-feira, 22, pressionadas por dados econômicos fracos da região e pelo impacto da aprovação do projeto de reforma tributária do presidente norte-americano, Donald Trump, nos Estados Unidos, que reacendeu temores sobre o endividamento do país.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,54%, aos 8.739,26 pontos. O DAX, de Frankfurt, recuou 0,51%, a 23.999,17 pontos. O CAC 40, de Paris, perdeu 0,58%, a 7.864,44 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,73%, aos 40.256,59 pontos. O Ibex 35, de Madri, fechou em queda de 0,25%, aos 14.272,50 pontos. Lisboa destoou, com o PSI 20 subindo 0,25%, a 7.375,78 pontos. Os dados ainda são preliminares.

O sentimento dos investidores foi afetado por novos indicadores econômicos da região. Os índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) da zona do euro, Alemanha e Reino Unido ficaram abaixo da marca de 50 - que indica contração.