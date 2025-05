Bolsas de NY fecham sem direção única após perda de fôlego no fim da sessão

As bolsas de Nova York fecharam sem coesão nesta quinta-feira, 22, em uma sessão marcada pela volatilidade. O movimento veio após sinais de estabilização dos rendimentos dos Treasuries, mesmo após a aprovação na Câmara do projeto de lei tributária do presidente Donald Trump. Os investidores também digeriram novos dados econômicos dos Estados Unidos.

O Dow Jones fechou estável, aos 41.859,09 pontos; o S&P 500 recuou 0,04%, aos 5.842,01 pontos; e o Nasdaq fechou em alta de 0,28%, aos 18.925,73 pontos. Os dados são preliminares.

Segundo André Valério, economista sênior do Inter, o movimento das bolsas superou o temor de juros mais altos e o agravamento do déficit público americano. O rendimento do Treasury de 30 anos atingiu 5,15% mais cedo, o maior nível desde outubro de 2023, após a aprovação da nova proposta fiscal, mas depois as taxas desaceleraram a alta.