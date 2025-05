CEO do Tinder diz que deixará cargo em julho; CEO da Match Group, dona do app, será o sucessor

O executivo-chefe da Match Group, Spencer Rascoff, disse que planeja assumir a liderança do Tinder, uma das empresas do grupo que se encontra em dificuldades, depois que a CEO do aplicativo, Faye Iosotaluno, informou que renunciaria.

Iosotaluno afirmou nesta quinta-feira que deixará o cargo em julho, após quase oito anos na Match Group, à medida que suas ambições evoluíam junto com o cenário da tecnologia de consumo.

Ela assumiu a função em janeiro de 2024 e trabalhou anteriormente como diretora de operações da marca e como diretora de estratégia do grupo.