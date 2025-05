Ceron: Medidas fiscais vão colaborar para redução dos juros em horizonte não tão distante

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que o conjunto de medidas fiscais apresentadas pelo governo nesta quinta-feira vai apoiar o encerramento do ciclo de aumento da taxa Selic, e colaborar para uma redução dos juros em um horizonte "não tão distante".

Em uma entrevista coletiva, Ceron argumentou que as mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) desenhadas pelo governo vão ajudar a harmonizar as políticas monetária e fiscal em duas frentes: pelo seu impacto positivo na arrecadação, e pela desaceleração do crédito.

"O conjunto dessas medidas tem um impacto relevante do ponto de vista fiscal, certamente vão gerar um aumento da credibilidade em relação ao cumprimento das metas fiscais, o que é positivo, tanto para o exercício 2025 quanto para o 2026, colabora com o trabalho do Banco Central", ele disse.