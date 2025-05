CMN eleva exigibilidade de recursos direcionados ao crédito rural

O Conselho Monetário Nacional (CMN) elevou os porcentuais de recursos de diferentes fontes que devem ser aplicados obrigatoriamente ao crédito rural, o que é conhecido como exigibilidade. Entre as alterações, o CMN ampliou de 50% para 60% o porcentual direcionado ao crédito rural de recursos captados por meio de Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs). Para poupança rural, a aplicação obrigatória passará para 70% para o crédito agropecuário, ante os atuais 65% exigidos às instituições financeiras. As mudanças foram deliberadas em reunião ordinária do CMN nesta quinta-feira, 22, por meio da Resolução 5.216 de 22 de maio de 2025. As mudanças entram em vigor em 1º de julho, data referência do ano-safra 2025/26.

Os recursos obrigatórios são provenientes das instituições financeiras, que ficam obrigadas a aplicar determinados porcentuais em operações de crédito rural. São três as fontes de recursos desta natureza: depósito à vista, poupança rural e letras de crédito do agronegócio. Os porcentuais de subexigibilidades dos recursos obrigatórios também foram alterados pelo Banco Central.

No caso dos recursos mantidos em depósito à vista, a obrigatoriedade de destinação ao crédito rural passará dos atuais 30% com taxas controladas (e 1,5% adicionais com taxas livres) para 31,5% com taxas controladas. A subexigibilidade de direcionamento de recursos para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) passou de 45% para 50% para operações de custeio, sendo possível admitir 10% de cumprimento por operações de investimento do Pronamp, enquanto para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) passou de 30% para 35% operações de custeio. "(A medida visa) priorizar o atendimento aos pequenos e médios produtores, os quais possuem maiores dificuldades para acessar e negociar financiamentos contratados a taxas de juros livremente pactuadas", informou o Ministério da Fazenda, em nota.