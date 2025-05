Com contenção de R$ 31 bi, entrega de meta em 2025 parece viável, diz Franca, do Santander

O economista Ítalo Franca, do Santander Brasil, considera que o relatório bimestral de receitas e despesas com uma contenção de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025 é um "primeiro passo importante" e sinaliza que a entrega da meta fiscal parece viável.

Ainda assim, pondera que a conformidade com a meta de resultado primário de 2025 depende também do desempenho da receita no segundo semestre de 2025 e de receitas extraordinárias.

Segundo ele, a estratégia de iniciar o aperto no Orçamento logo no primeiro relatório deste ano traz a segurança de que o governo cumprirá com o limite de despesas, conseguindo acomodar eventuais ajustes. "É importante que nesta primeira revisão houvesse um número um pouco maior de aperto, tendo em vista que há incerteza com outros parâmetros ao longo do ano", afirmou, em entrevista ao Broadcast.