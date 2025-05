Decisão sobre IOF pressiona Ibovespa à tarde, em baixa de 0,44%, a 137,2 mil

Assim, entre as principais instituições financeiras, apenas Bradesco, e por pouco (ON +0,15%, PN +0,26%), conseguiu se manter em alta ao fim da sessão - destaque para baixas de 0,80% em Santander Unit, de 0,83% em Banco do Brasil ON (na mínima do dia no fechamento) e de 0,69% em Itaú PN. As perdas em Petrobras (ON -1,33%, PN -1,32%) foram além do ajuste do petróleo na sessão - a terceira queda seguida nos preços da commodity -, em dia de cautela sobre a possibilidade de aumento da oferta pela Opep+ a partir de julho. Por sua vez, Vale ON, a principal ação do Ibovespa, fechou em baixa de 0,75%.

Na ponta perdedora do Ibovespa, Bradespar (-3,24%), Pão de Açúcar (-3,23%) e Vamos (-3,19%), No lado oposto, Raízen (+12,36%), Assaí (+5,46%) e Azul (+4,90%).

"Há incertezas fiscais também nos Estados Unidos, sobretudo após a aprovação na Câmara de um projeto de cortes de impostos proposto por Donald Trump, que prevê um acréscimo de US$ 3,8 trilhões na dívida pública americana nos próximos dez anos, o que pode elevar o déficit e pressionar a inflação. Essas tensões fiscais internacionais, junto com as medidas anunciadas no Brasil, influenciaram diretamente o comportamento do dólar e do mercado acionário brasileiro", especialmente ao longo da tarde, destaca Inácio Alves, analista da Melver.

"O aumento do IOF é uma medida que, apesar de trazer receita no curto prazo, pode gerar distorções no sistema de crédito e desacelerar ainda mais a economia. A sinalização é negativa para o mercado, pois indica dificuldade do governo em cortar gastos e compromisso limitado com reformas estruturantes", diz Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. "O reflexo disso se dá tanto nos juros futuros quanto no humor do investidor", acrescenta.

Assim, durante a entrevista do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, e com a publicação em edição extraordinária do Diário Oficial da União, o Ibovespa futuro, após o fechamento do índice à vista, mostrava deterioração adicional da percepção do investidor sobre a medida, com o índice futuro em baixa em torno de 0,8%, superior a do encerramento à vista.