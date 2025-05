Durigan: Podemos abrir diálogo com fundos para acompanhar impacto do IOF e eventualmente rever

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira, 22, que o governo está aberto a dialogar com a indústria de fundos sobre o impacto da majoração de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas transferências para aplicação de fundos no exterior, anunciada nesta tarde.

"É uma medida do Executivo que tem o caráter regulatório, com objetivos regulatórios, e a gente tem que acompanhar o atingimento desses objetivos. A gente sempre esteve aberto a entender consequências, externalidades, não previstas, não tem nenhuma questão impeditiva em relação a isso."