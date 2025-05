Gripe aviária: RS conclui desinfecção de granja em Montenegro; começa vazio sanitário

O governo do Rio Grande do Sul concluiu a desinfecção da granja comercial de Montenegro (RS), onde o foco de gripe aviária foi detectado, informou a Secretaria da Agricultura do Estado em nota. A partir da desinfecção, a área entra no período de vazio sanitário por 28 dias, calculados a partir desta quinta-feira (22). Este prazo é necessário para o foco ser considerado concluído e o Brasil retomar o status de livre de gripe aviária junto à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

O processo de limpeza e desinfecção dos galpões, aviários, ninhos, máquinas e outras estruturas e equipamentos da granja, que envolve escritório, almoxarifado, vestiários e lavanderia, foi finalizado na noite desta quarta-feira, 21, segundo a secretaria. Em nota, a pasta afirma que o processo de limpeza do estabelecimento se iniciou no domingo (18).

Anteriormente à limpeza, as ações sanitárias no local começaram na última sexta-feira (16), após a confirmação do caso, com o sacrifício das aves, retirada da cama das aves e a destruição dos ovos que ainda permaneciam no local, segundo a secretaria.