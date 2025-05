Haddad diz estar feliz por mercado estar preocupado com 2027 e que até ano passado era com 2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar "feliz" com o fato de o mercado estar preocupado com a trajetória fiscal até 2027. Ele afirmou que, até o ano passado, a preocupação era exclusivamente com 2024 - ou seja, com o curto prazo. Haddad atribuiu esse processo a avanços na questão fiscal.

"Fico feliz que é 2027, 2028. Quem sabe, no ano que vem, estejam preocupados com 2030. Seria o melhor dos mundos", disse Haddad, em entrevista coletiva para comentar o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do segundo bimestre, divulgado nesta quinta-feira.

O ministro destacou que o governo precisa de parcerias e da aprovação de leis para avançar na agenda fiscal, e não pode resolver algumas questões administrativamente. Ele afirmou que as questões relativas às contas públicas têm sido endereçadas com apoio do Congresso e do judiciário, e que isso é uma tarefa do Estado brasileiro.