Haddad: será feito o necessário para entrega do superávit primário perto do centro da meta

Haddad garantiu que a caixa-preta do Orçamento está 100% aberta e todos podem fazer suas contas. "Estamos tomando essa medida (de contenção) agora, que, ao longo do ano vão ser complementadas por outra, com objetivo de nos fixarmos naquilo que nos comprometemos para o bem das contas públicas", disse, durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao segundo bimestre.