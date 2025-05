Ibovespa cai em meio à cautela com cenário fiscal dos EUA e do Brasil

A cautela fiscal no Brasil e nos Estados Unidos volta a nortear o Ibovespa nesta quinta-feira, 22. Na quarta-feira, o temor com relação às contas públicas no País e com a dívida norte-americana já contaminaram os ativos. Em sintonia com as fortes perdas em Nova York na quarta-feira, o principal indicador da B3 fechou em baixa de 1,59%, aos 137.881,27 pontos - a maior desvalorização em seis semanas.

"Como o Ibovespa subiu forte recentemente e começou o processo de realização de lucros ontem, pode ser que continue. Os juros futuros estão avançando o que é fonte de pressão para baixo na Bolsa", avalia Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.

Nesta manhã, a maioria dos índices das bolsas norte-americanas cai de forma moderada. Persistem os receios com a situação financeira dos EUA, ainda mais em meio a uma vitória do presidente do país, Donald Trump. Isso porque hoje cedo a Câmara do país aprovou a ampla proposta tributária e de gastos do republicano. Na Europa as bolsas cedem com mais intensidade, acima de 1,00%, refletindo ainda PMIs fracos da região. Nos EUA, o PMI preliminar subiu a 52,1 em maio, de 50,6 em abril, conforme a S&P.