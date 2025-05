Indústria da construção abre 559,5 mil vagas em 4 anos, salto de 29,4% na ocupação, mostra IBGE

O setor de construção sustentou a trajetória de geração de vagas pelo quarto ano consecutivo, com a abertura de 559,5 mil novos postos de trabalho entre 2019 e 2023. O resultado significa um aumento de 29,4% na população ocupada no segmento em apenas quatro anos, mostram os dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2023, o País tinha 165,8 mil empresas de construção. Essas companhias empregavam 2,5 milhões de pessoas, que obtiveram R$ 89,6 bilhões em salários, retiradas e outras remunerações. O salário médio mensal dos trabalhadores foi de 2,1 salários mínimos.

"A conjuntura econômica do Brasil em 2023 foi marcada pela desaceleração da inflação acumulada, o que permitiu ao Banco Central iniciar um ciclo de cortes na taxa Selic no segundo semestre, após um longo período de aperto monetário. O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro registrou crescimento, impulsionado especialmente pelo agronegócio, que teve uma safra recorde, e pelo setor de serviços, que se manteve aquecido. No campo fiscal, o novo governo avançou no estabelecimento de um arcabouço fiscal mais previsível e nas negociações para a reforma tributária", lembrou o IBGE.