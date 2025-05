Intenção de consumo das famílias cai 0,1% em maio ante abril, revela CNC

"O orçamento das famílias está pressionado, o que leva a esse comportamento mais cauteloso. A manutenção da taxa Selic em níveis altos limita a recuperação do consumo, especialmente de bens duráveis. O desafio agora é conciliar o controle da inflação com estímulos moderados à atividade econômica, evitando o agravamento do endividamento e da inadimplência", disse em nota o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Duráveis

A maior retração anual ocorreu no subíndice Momento para Compra de Bens Duráveis, que desabou 7,6%, sinalizando o impacto direto dos juros altos no consumo de longo prazo. O Acesso ao Crédito também piorou, caindo 0,9%, no comparativo com maio de 2024. No entanto, houve melhora em relação ao mês passado, de 1,4%.

"O avanço mensal na percepção do crédito, o maior em quatro meses, revela um paradoxo: mesmo em cenário restritivo, houve melhora da percepção de acesso, com 31,5% dos entrevistados considerando estar mais fácil obtê-lo, o maior porcentual desde outubro. Isso pode indicar que, apesar das dificuldades macroeconômicas, o sistema financeiro vem tentando sustentar o consumo por meio de maior oferta de crédito", analisou o economista da CNC João Marcelo Costa.

Renda

As famílias com rendimentos superiores a 10 salários mínimos apresentaram leve melhora mensal da intenção de consumo, de 0,5%, com destaque para o Acesso ao Crédito, que subiu 1,2%. Mesmo assim, a queda anual foi de 2,2%, segundo a CNC. Essas famílias demonstraram mais pessimismo na Perspectiva Profissional (-1,5%) do que aquelas com renda inferior a 10 salários (+0,8%).