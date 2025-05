Juros: aumento do IOF esvazia reação à contenção de R$ 31 bi e taxas sobem

Os juros futuros fecharam a quinta-feira em alta, definida na reta final da sessão, após operarem durante boa parte do dia em baixa. O evento mais esperado do dia, o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, surpreendeu ao trazer um total de R$ 31,3 bilhões de contenção fiscal, muito acima da esperada, mas a reação positiva acabou sendo logo limitada pela informação de que o governo pretende elevar a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Mais cedo, a curva de juros já fechava com a melhora do ambiente externo e o leilão de prefixados do Tesouro.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subiu de 14,75% para 14,77%, e a do DI para janeiro de 2027, de 14,05% para 14,12%. O DI para janeiro de 2029 encerrou com taxa de 13,72%, de 13,66% no ajuste anterior.

As taxas começaram o dia pressionadas para cima, acompanhando a abertura da curva da americana, que, por sua vez, refletia as preocupações com o quadro fiscal nos EUA após a aprovação do projeto orçamentário pela Câmara dos Representantes.