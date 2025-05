Juros futuros zeram queda e fecham a quinta-feira em alta, sob pressão de IOF

Os juros futuros inverteram o sinal de queda na reta final dos negócios para encerrar a sessão em alta na B3. A queda das taxas começou a perder força desde o anúncio do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em meados da tarde e perto do fechamento da sessão as taxas acabaram migrando para o terreno de altas, após a publicação dos detalhes da medida no Diário Oficial da União (DOU).

Para Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, o aumento do IOF, apesar de trazer receita no curto prazo, pode gerar distorções no sistema de crédito e desacelerar ainda mais a economia.

"A sinalização é negativa para o mercado, pois indica dificuldade do governo em cortar gastos e compromisso limitado com reformas estruturantes. Além disso, o contingenciamento pode comprometer a execução de políticas públicas essenciais. O reflexo disso se dá tanto nos juros futuros quanto no humor do investidor", comentou.