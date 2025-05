Ministro da Previdência anuncia parceria com Correios para consulta de desconto de aposentados

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, anunciou nesta quinta-feira, 22, que as agências dos Correios serão usadas para realizar o atendimento presencial de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que quiserem consultar descontos em seus benefícios. Essa assistência por meio dos Correios começará em 30 de maio.

O objetivo do INSS com essa parceria é aproveitar a capilaridade dos Correios e permitir que pessoas com dificuldades de acesso à internet e de uso de tecnologia possam fazer a consulta sobre eventuais descontos em suas aposentadorias, disse Queiroz.

"Já existe atendimento pelo aplicativo do INSS, pelo 135 e agora estamos acrescentando as agências dos Correios para reforçar esse atendimento. Não precisa de correria. Vamos fazer as coisas com calma. Não há um tempo determinado para que a pessoa busque o ressarcimento. A qualquer tempo, ela vai ter a liberdade de fazer. Se quiser deixar passar o primeiro mês, no mês seguinte, o tratamento será o mesmo e o ressarcimento será garantido", disse o ministro, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.