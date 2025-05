Mudanças no IOF têm potência fiscal em torno de R$ 20 bilhões, afirma Durigan

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira, 22, que as mudanças criadas pelo governo no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pode gerar uma arrecadação de até R$ 20 bilhões. Essa medida será importante para atingir o equilíbrio fiscal, ele afirmou.

"É uma medida que foi coordenada com a política monetária. Então, em grande medida, a gente adota esse ajuste no decreto do IOF, em coordenação e em harmonia com o que a gente tem visto na política monetária", acrescentou ele, durante entrevista coletiva sobre o tema.

Durigan relatou que as mudanças no IOF vêm sendo estudadas pelo governo há muito tempo, inclusive por questões regulatórias.