Novo marco de licenciamento pode ter 'impacto negativo' em acordo Mercosul-UE, diz Marina

O Ministério do Meio Ambiente também se posicionou contra a proposição, ressaltando que o PL foi omisso em relação à crise climática.

A questão ambiental é um ponto de resistência da União Europeia para fechar o acordo de livre comércio com o Mercosul.

"Na minha opinião e de vários especialistas, no momento que nós estamos fazendo a finalização do acordo União Europeia-Mercosul, isso marco do licenciamento ambiental pode ter um impacto altamente negativo", afirmou a ministra.

Marina prosseguiu: "Primeiro, uma das questões fundamentais para que fechássemos o acordo, além de outros aspectos, obviamente, foi o fato de termos políticas públicas que estão conseguindo combater desmatamento, cumprir com aquilo que nós estabelecemos no âmbito do Acordo de Paris."

Segundo ela, "com certeza, esses processos ficarão comprometidos e questões podem ser reabertas", por causa das mudanças estabelecidas pelo novo marco regulatório.