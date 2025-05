Para presidente da ABBC, custo do crédito será afetado com mudanças no IOF

O presidente da ABBC, entidade que representa os bancos médios e de nicho, Leandro Vilain, afirmou que o custo do crédito e a atividade econômica serão impactados negativamente pela decisão do governo de elevar a alíquota do IOF para previdência privada, algumas operações de câmbio e crédito de empresas.

"Reconhecemos a importância do cumprimento da meta fiscal, que é essencial para a estabilidade econômica do país. No entanto, buscar esta meta com aumento da carga tributária causará aumento do custo do crédito e impactará negativamente a atividade econômica, penalizando o consumidor final", afirma Leandro Vilain, CEO da ABBC, em nota.

A notícia trouxe preocupação a ABBC, diante do momento de ciclo de alta das taxas de juros no Brasil e no cenário internacional. Segundo a entidade, com a prevista elevação no custo do crédito para pessoas jurídicas, o impacto se estende para os preços de produtos e serviços ao consumidor final.