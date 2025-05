PIB da OCDE cresce 0,1% no 1º trimestre de 2025, com abrupta desaceleração

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 0,1% no primeiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta quinta-feira (22). O resultado mostra abrupta desaceleração em relação ao quarto trimestre de 2024, quando a economia da OCDE teve expansão de 0,5%.

Apenas no G7, o avanço do PIB também mostrou forte arrefecimento, de 0,4% no último trimestre do ano passado para 0,1% nos primeiros três meses deste ano.

Apenas nos EUA, o PIB sofreu contração de 0,1% no primeiro trimestre à medida que as importações americanas saltaram 10,8%, provavelmente influenciadas pela expectativa de mudanças nas tarifas do país, detalha o relatório da OCDE.