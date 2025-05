PIB do México avança 0,2% no 1º trimestre ante 4º trimestre de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) do México avançou 0,2% no primeiro trimestre de 2025 ante o quarto trimestre de 2024, conforme dados finais divulgados nesta quinta-feira, 22, pelo Inegi, como é conhecido o instituto de estatísticas do país. O resultado confirma a leitura preliminar e é acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de estabilidade (0%). Na comparação anual, o PIB mexicano teve expansão de 0,8% no período, em linha com a expectativa da FactSet e acima da leitura preliminar, de 0,6%.