Projeção de Selic acumulada 2025 passa de 11,67% para 14,28%, atualizam Fazenda e Planejamento

A projeção para o câmbio médio deste ano passou de R$ 5,70 para R$ 5,81.

A previsão para a alta da massa salarial nominal passou de 9,49% para 12,05%.

Já a estimativa para o preço médio do barril de petróleo no mercado internacional passou de US$ 72,87 para US$ 65,09.

Nesta semana, a equipe econômica divulgou a nova projeção para o crescimento da economia neste ano, que foi de 2,45% para 2,38%.

A projeção oficial para a inflação medida pelo IPCA passou de 4,9% para 5,0% - acima do teto da meta. Já a estimativa para o INPC - utilizado para a correção do salário mínimo - passou de 4,80% para 4,90%.