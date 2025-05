Sheinbaum fala com Trump sobre comércio e envia ministro a Washington para seguir negociações

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, voltou a conversar com o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira, 22, sobre assuntos comerciais. Durante sua clássica coletiva de imprensa diária no Palácio Nacional, a líder mexicana pontuou que "seguimos negociando com boa relação e boa comunicação".

Sheinbaum ainda revelou que o ministro de Economia do México, Marcelo Ebrard, irá à Washington tratar de temas comerciais bilaterais com os norte-americanos na sexta-feira, 23.