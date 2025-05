Sindicato reafirma a Galípolo posição contrária à PEC de autonomia financeira do BC

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) disse que reafirmou a sua posição contrária à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) número 65, que concede autonomia orçamentária e financeira à autarquia, em uma reunião com o presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, nesta quinta-feira, 22. "A diretoria manifestou firme posicionamento contrário à PEC 65/2023, que propõe conceder autonomia financeira plena ao Banco Central, sem o devido debate com a sociedade e sem mecanismos adequados de controle democrático", diz a entidade. "A diretoria reiterou que o Sinal continuará atuando para barrar a tramitação da proposta no Congresso Nacional."

O novo presidente do Sinal, Epitácio Ribeiro, e a diretoria da entidade se reuniram com Galípolo das 10 horas às 10h30, na sede do BC na capital federal. O encontro acontece dois dias depois de o presidente da autarquia ter encontrado senadores para avançar com a medida.

O relator do texto, Plínio Valério (PSDB-AM), disse após o encontro, na terça-feira, que o BC mandaria sugestões de alteração no texto, que originalmente foi desenhado durante a gestão do ex-presidente da autarquia Roberto Campos Neto.