Taxa de hipoteca nos EUA sobe ao nível mais alto desde meados de fevereiro

As taxas hipotecárias são influenciadas por vários fatores, incluindo a demanda global por títulos do Tesouro dos EUA, as decisões sobre juros do Federal Reserve (Fed) e as expectativas dos investidores do mercado de títulos sobre a economia e a inflação.

A taxa média de uma hipoteca de 30 anos permaneceu relativamente próxima de sua máxima até agora neste ano, um pouco acima de 7%, que foi estabelecida em meados de janeiro. Fonte: The Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).