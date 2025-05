Tebet: bloqueio será de R$ 10,6 bilhões e contingencimento de R$ 20,7 bilhões

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira, 22, que o crescimento das despesas acima das projeções, sobretudo de despesas com Previdência, acarretou no bloqueio de R$ 10,6 bilhões anunciado nesta quinta pela equipe econômica. O valor de contenção total é de R$ 31,3 bilhões (R$ 10,6 bilhões de bloqueio e R$ 20,7 bilhões de contingenciamento).

O detalhamento da contenção, segundo a ministra, virá em cinco dias úteis.

A declaração foi dada durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas referente ao segundo bimestre.