Tebet: sem crédito de R$ 12 bi para IPCA, bloqueio seria maior

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira, 22, que a abertura de crédito extraordinário de R$ 12,4 bilhões limitou o bloqueio de despesas no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do segundo bimestre. O bloqueio foi de R$ 10,6 bilhões.

"Isso é para despesas obrigatórias, e é por isso, entre outras coisas, que o bloqueio é de R$ 10 bilhões, porque seria maior", disse Tebet, na entrevista coletiva para comentar o documento. "E tem outras medidas que impediram um bloqueio maior."

A abertura do crédito extraordinário se deve à diferença entre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) usado na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 e o efetivado no ano passado. "É uma determinação legal que a abertura desse crédito pudesse acontecer", disse Tebet.