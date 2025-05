Tesouro dos EUA deixará de produzir o 'penny' diante do custo elevado da fabricação da moeda

O governo dos EUA está eliminando gradualmente o centavo, o "penny", cujo uso já dura mais de dois séculos.

O Departamento do Tesouro deixará de colocar novas moedas de um centavo em circulação no início do ano que vem. Depois disso, não haverá centavos suficientes para usar em transações corriqueiras em dinheiro, e as empresas precisarão começar a arredondar para cima ou para baixo os valores, disse o Tesouro em um comunicado.

A mudança é o ápice de um longo esforço bipartidário para acabar com a unidade de menor valor da moeda americana, que tem mais probabilidade de acabar perdida ou enterrada sob as almofadas do sofá do que de ser usada em transações.