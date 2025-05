TRT-RJ dá ganho a Sintergia/RJ para incluir representante dos empregados no CA da Eletrobras

"A decisão serve para coibir medidas autoritárias da Eletrobras, que após a privatização vem tentando retirar direitos da categoria em desrespeito ao ordenamento jurídico brasileiro", disse Garcez o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O sindicato argumentou que a exclusão viola cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2024 e fere princípios constitucionais como a valorização do trabalho e a vedação ao retrocesso social.

A primeira instância havia julgado improcedente a ação, sob o argumento de que, após a privatização realizada em 2022, a Eletrobras não estaria mais sujeita às normas que previam a obrigatoriedade da representação dos empregados. Os desembargadores que compõem a 10ª Turma, porém, reformaram a sentença e acataram a tese do sindicato, reconhecendo que a retirada desse direito sem qualquer negociação coletiva configura afronta à Constituição e a tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

De acordo com a decisão da desembargadora Perbeils, relatora do processo, "A alteração do estatuto ... sem qualquer negociação prévia com os setores interessados, tampouco com a União, que, diga-se, tem direito de veto em questões estratégicas da empresa, reveste-se de caráter antidemocrático, uma vez que retira dos empregados qualquer poder de influência sobre as decisões empresariais."

"A Eletrobras ainda pode recorrer ao TST (Tribunal Superior do Trabalho), mas a liminar está vigente. Eles precisam convocar a eleição imediatamente, a não ser que consigam derrubar a liminar no TST", explicou o advogado do Sintergia/RJ.