Vance e história dos irmãos Trump com criptos serão atrações do Bitcoin 2025

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, será um dos destaques da Conferência Bitcoin 2025, programada para ocorrer de 27 a 29 de maio em Las Vegas. Vance fará um discurso no dia 28 de maio em um momento em que o Bitcoin tem renovado recordes diante da melhora do ambiente macroeconômico e de avanços regulatórios associados a moedas digitais.

Além disso, o evento contará com a participação do czar da inteligência artificial e das criptomoedas da Casa Branca, David Sacks. O evento terá ainda um painel sobre a história dos irmãos Trump com bitcoin, com apresentações previstas de Donald Trump Jr. e Eric Trump.

O bitcoin renovou seu recorde histórico nesta quinta-feira, ao atingir pela primeira vez a marca de US$ 111.980 durante a madrugada.