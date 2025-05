Análises em suspeitas de gripe aviária em granjas comerciais em SC e TO continuam

O Ministério da Agricultura informou, em nota, que as investigações de suspeitas de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) em granjas comerciais em Aguiarnópolis (TO) e Ipumirim (SC) continuam em andamento. De acordo com o ministério, as análises das amostras coletadas prosseguem. "Todas as etapas estão sendo conduzidas com rigor técnico, de acordo com os padrões internacionais, e seguem como prioridades da defesa agropecuária brasileira", afirmou a pasta.

O ministério explicou que as análises iniciais apontaram para resultados com baixa carga viral ou possível degradação do material genético viral, o que tornou inviável o sequenciamento direto do vírus. Nestes casos, segundo o ministério, as amostras estão sendo inoculadas em ovos embrionados com o objetivo de isolar o patógeno e aumentar a quantidade de material genético disponível para a realização de provas complementares, conforme preveem os protocolos da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

As análises estão sendo feitas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em São Paulo (LFDA), referência no País para a doença. O ministério informou ainda que o mesmo procedimento já foi aplicado em 33 amostras suspeitas ao longo do último ano em um total de 1.529 amostras analisadas, cerca de 2,2% do total.