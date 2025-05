Aumento do IOF eleva custos, inibe investimentos e prejudica crescimento, diz Fiesp

Apesar do recuo do governo na elevação do IOF sobre investimentos no exterior, a Fiesp pontuou que nenhuma alteração foi anunciada em relação às medidas que oneram as operações de crédito por parte das empresas.

"A Fiesp apoia o compromisso com o equilíbrio das contas públicas e a responsabilidade fiscal. No entanto, esse objetivo não deve ser alcançado por meio da elevação da carga tributária sobre o setor produtivo, que já lida com obstáculos estruturais de longa data e precisa enfrentar um contexto econômico desafiador, marcado por um cenário externo incerto e condições financeiras restritivas", conclui a entidade da indústria paulista.