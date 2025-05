Azul transporta mais de 10 mi passageiros entre janeiro e abril, alta anual de 9,1%

A Azul transportou mais de 10,4 milhões de passageiros em voos domésticos e internacionais, nos quatro primeiros meses de 2025, segundo dados registrados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O número representa um crescimento de 9,1% em relação aos 9,5 milhões transportados no mesmo período do ano passado.

Já a oferta de assentos cresceu 3,8% nos quatro primeiros meses deste ano na mesma base comparativa, com mais de 13,2 milhões de lugares disponibilizados. Neste período em 2024, foram ofertados cerca de 12,7 milhões de assentos.

Os dados da Anac referentes ao mês de abril indicam alta anual de 7% no número de passageiros transportados. Em relação aos assentos ofertados, a Azul disponibilizou mais de 3,29 milhões de lugares no mês, aumento de 2,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado.